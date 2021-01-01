  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة في رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

الخميس 25 نوفمبر 2021 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة في رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة



رام الله /سما/

طالب مشاركون في وقفة نظمها أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال و”مقابر الأرقام”، في مدينة رام الله، اليوم الخميس، المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل الإفراج عن أبنائهم لدفنهم حسب الشريعة الإسلامية.

وأكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام أن العمل على ملف استرداد جثامين الشهداء مستمر، وشددت على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه وأبرزها احتجاز جثامين الشهداء للانتقام منهم ومن عائلاتهم.

بدوره، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني إن شعبنا يمارس حقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال لنيل الحرية والاستقلال، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف يعاقب الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق شعبنا.

من جهته، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن الجهود مستمرة منذ سنوات من أجل استعادة جثامين الشهداء، مؤكدا ضرورة مواصلة هذه الجهود والتي أثمرت عن تسليم عشرات الجثامين في مرات سابقة.

وأضاف أن الوقفة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية، وحث كل الجهات لبذل جهود كافية تقود في نهاية المطاف لتشكيل حالة ضغط على دولة الاحتلال لتسليم الجثامين المحتجزة.

من ناحيته، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان إن ملف استرداد جثامين الشهداء المحتجزة سيبقى مفتوحاً حتى يتسلم ذوو الشهداء جثامين أبنائهم ويتم دفنهم بطريقة تليق بشهداء فلسطين.

#استرداد جثامين الشهداء #وقفة دعم وإسناد

الأكثر قراءة اليوم

قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال :هناك ركيزتين أساسيتين يتم اتباعها حاليا تجاه غزة

حماس تدين تصريحات "الرجوب" وتطالب السلطة بإقالته

صحيفة: الرئيس عباس يُقر خطّة لإيقاف مسار تنامي المقاومة في جنين

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

النخالة: "إسرائيل تعتبر غزة قنبلة موقوتة تريد تفكيكها والتسهيلات الجديدة تأتي في هذا الإطار"

قائد"الجلبوع" يكشف تفاصيل جديدة حول عملية فرار الأسرى: تم خداعنا

موقع عبري: الإمارات رفضت طلب السعودية بإلغاء اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء"

الأخبار الرئيسية

الاردن

صحيفة إسرائيلية.. سؤال “الكهرباء مقابل الماء”: أليست شمس النقب أفضل من الأردن؟

مستشار هنية يتحدث عن الاتفاق القطري المصري حول غزة: قدمنا مبادرة لإتمام المصالحة الفلسطينية

غانتس

هآرتس: جاسوس في منزل غانتس.. بين مباهاة “الشاباك” وسؤال “ماذا لو زرع قنبلة؟”

اتفاقيات سلام

"إسرائيل": من الممكن أن نوقع اتفاقيات سلام جديدة مع دول إسلامية

وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاتصالات الفلسطينية