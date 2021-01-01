  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مطالبة رئيس الوزراء بالتدخل لوقف شراء الاحذية العسكرية من الخارج

الخميس 25 نوفمبر 2021 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطالبة رئيس الوزراء بالتدخل لوقف شراء الاحذية العسكرية من الخارج



رام الله /سما/

طالب اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية، رئيس الحكومة و وزارة الاقتصاد الوطني بحماية المنتج الوطني، ومنع انهياره، و وقف عملية شراء الاحذية العسكرية لقوى الامن الفلسطيني.

وقال الزغل:" في الوقت الذي نحتفل فيه بيوم المنتج الوطني، علينا جميعا التكاتف ومنع انهيار اي منتج او صناعة وطنية، لكن ما يحدث لا يبشر بخير..".

واوضح رئيس الاتحاد حسام الزغل، بأن الاتحاد ومصانع الاحذية منذ عام ونصف تواصل مباحثاتها ومفاوضات مع هيئة التجهيز والامداد، على تزويد قوى الأمن بالأحذية العسكرية وفق المواصفات العالمية،

وتابع في حديثه:" كانت مصانع الاحذية الفلسطينية تزود قوى الامن بالأحذية العسكرية، ومنذ عام ونصف قررت هيئة التجهيز والامداد بالشراء المباشر من مصانعنا، وفعلا بدأت عملية البحث عن الحذاء العسكري المناسب والمطابق للمواصفات، وتوصلت الهيئة لاتفاق أولي مع مصنعين في الخليل، على التزويد.".

وقال الزغل:" منذ عدة أشهر، كان هناك تلميح بأن يتم استيراد الاحذية من الخارج، وتجلى ذلك عندما تم اخبار المصنعين، بانه سيتم عمل فحوصات للاحذية في مختبر بالهند، ومرة أخرى في فرنسا، وهنا تدخلنا وطلبنا منهم ان يتم الفحص في مركز تطوير الاحذية والذي تشرف عليه هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، لكن كان هناك رفض على الرغم من ان هذا المركز مجهز بأحدث الاجهزة العالمية وباشراف فلسطيني".

وأردف بالقول:"كما تم وضع عقبات امام المصنعين ومنها عملية دفع ضمن الأحذية، وفي آخر اجتماع أبدت الهيئة استعدادها للدفع حال استلام الطلبية والتي تقدر بنحو 30000 حذاء عسكري متعدد الاستعمال، وخلال مدة شهر، وهذا من سابع المستحيلات ان يتم التسليم خلال شهر لهذه الطلبية".

#اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية #قوى الامن الفلسطيني #الاحذية العسكرية

الأكثر قراءة اليوم

قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال :هناك ركيزتين أساسيتين يتم اتباعها حاليا تجاه غزة

حماس تدين تصريحات "الرجوب" وتطالب السلطة بإقالته

صحيفة: الرئيس عباس يُقر خطّة لإيقاف مسار تنامي المقاومة في جنين

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

النخالة: "إسرائيل تعتبر غزة قنبلة موقوتة تريد تفكيكها والتسهيلات الجديدة تأتي في هذا الإطار"

قائد"الجلبوع" يكشف تفاصيل جديدة حول عملية فرار الأسرى: تم خداعنا

موقع عبري: الإمارات رفضت طلب السعودية بإلغاء اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء"

الأخبار الرئيسية

الاردن

صحيفة إسرائيلية.. سؤال “الكهرباء مقابل الماء”: أليست شمس النقب أفضل من الأردن؟

مستشار هنية يتحدث عن الاتفاق القطري المصري حول غزة: قدمنا مبادرة لإتمام المصالحة الفلسطينية

غانتس

هآرتس: جاسوس في منزل غانتس.. بين مباهاة “الشاباك” وسؤال “ماذا لو زرع قنبلة؟”

اتفاقيات سلام

"إسرائيل": من الممكن أن نوقع اتفاقيات سلام جديدة مع دول إسلامية

وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاتصالات الفلسطينية