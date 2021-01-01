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الاحتلال يجرف أراضي ويغلق طرقا زراعية قرب جبل صبيح جنوب نابلس

الخميس 25 نوفمبر 2021 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجرف أراضي ويغلق طرقا زراعية قرب جبل صبيح جنوب نابلس



نابلس /سما/

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أراضي زراعية قرب جبل صبيح التابع لبلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أجرت أعمال تجريف في أراض زراعية وطرق مؤدية لجبل صبيح، والذي يشهد فعاليات المقاومة الشعبية منذ شهر أيار/ مايو الماضي، رفضا لإنشاء بؤرة استيطانية على قمته.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت طرقا زراعية تؤدي إلى الجبل بالسواتر الترابية، مشيرة إلى أن الاحتلال يقوم كل يوم خميس بعمليات تجريف في تلك الطرق لمنع وصول المتظاهرين ومركبات الإسعاف لمنطقة المواجهات.

#قوات الاحتلال #اراضي زراعية #جبل صبيح

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