“صفد” و”سيسكو” العالمية تنظمان ورشة عمل تعريفية حول أحدث حلول ومنتجات أمن المعلومات

رام الله /سما/

نظّمت شركة صفد لهندسة الإلكترونيات، اليوم الخميس، في فندق الكرمل برام الله، وبالتعاون مع شركة سيسكو العالمية، ورشة عمل تعريفية تمحورت حول موضوع أمن المعلومات والحلول والمنتجات التي تقدمها شركة سيسكو لحماية المعلومات وتعزيز الأمن الإلكتروني للمؤسسات والشركات الفلسطينية من خلال شركة صفد الوكيل الحصري لسيسكو في فلسطين.

وشارك في الورشة ما يقارب 100 من ممثلي الشركات والمؤسسات المتعاملة مع شركة صفد، والذين مثلوا عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك والبلديات والجامعات وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين.

وقدم خبراء في الأمن السيبراني يمثلون منطقة الشرق الأوسط من شركة سيسكو عبر تقنية التواصل “الفيديو كونفرنس”، وعلى رأسهم السيد روني تشاحود مدير منطقة بلاد الشام في سيسكو، عرضاً تفصيلياً حول أمن المعلومات في المنطقة، بالإضافة إلى توضيح الحلول والمنتجات والتقنيات الحديثة التي تقدمها شركة سيسكو في مجال الأمن الإلكتروني والذي بات من المواضيع المهمة على صعيد حماية البيانات والمعلومات.

وخلال الورشة، سلط الخبراء الضوء على نظم وحلول حماية الأنظمة والشبكات وبرمجيات الأمان ضد الهجمات الرقمية، وتقنيات حماية المعلومات، والتي تقدمها شركة سيسكو العالمية في فلسطين، لا سيما للعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية في فلسطين.

وفي السياق، أكد مدير أعمال قسم سيسكو في شركة صفد، المهندس عمر سمارة أن أمن المعلومات بات اليوم ضرورة ملحة للشركات والمنظمات، خاصة في ظل توجهها إلى التحول الرقمي في خدماتها وأعمالها. وأضاف م. سمارة أن التوقعات تشير إلى أن حجم الاستثمارات في مجال أمن المعلومات والشبكات لخدمة الزبائن والشركات سيصل إلى قرابة 6 تريليون دولار عالمياً خلال السنوات القليلة القادمة.

وأوضح م. سمارة أن أهمية الورشة تكمن في رفع الوعي بأهمية اعتماد الأنظمة والتقنيات الموثوقة والمتطورة لحماية الأنظمة الإلكترونية والبيانات لدى الشركات والمؤسسات الفلسطينية، ومنح المؤسسات أدوات الأمن السيبراني اللازمة لحمايتها من أي تهديدات إلكترونية.

كما أشار م. سمارة إلى أن الاهتمام بالأمن الإلكتروني في ازدياد في أوساط مؤسساتنا وشركاتنا الفلسطينية، لا سيما بعد التحول إلى العمل عن بُعد أثناء فترة الإغلاقات التي شهدتها فلسطين خلال جائحة كورونا، ما حتم على المؤسسات البحث عن حلول وتقنيات أمن المعلومات لحماية أنظمتها وشبكاتها، وأصبحت المؤسسات تتجه إلى استخدام الوسائط والبرمجيات الإلكترونية لإنجاز الأعمال عن بعُد وزيادة التواصل مع الشركاء والزبائن في مختلف أرجاء العالم.

وأعرب م. سمارة عن اعتزازه بالشراكة مع شركة سيسكو منذ أكثر من 15 سنة، والتي تعد من أوائل الشركات العالمية المطورة لتقنيات وحلول الأمن السيبراني في المنطقة والعالم. كما أكد أن شركة صفد تسعى من خلال الشراكة مع سيسكو إلى توفير أحدث الأنظمة التقنية في مجالات وتطبيقات أمن المعلومات بما يسهم في تطوير مؤسساتنا الفلسطينية من مختلف القطاعات.

ومن الجدير بالذكر، أن شركة صفد هي الوكيل الحصري لشركة سيسكو العالمية في فلسطين، والموزع الرسمي لسيسكو منذ العام 2005، وتتميز شركة صفد بامتلاكها لشبكة واسعة من الموزعين والشركاء في كافة محافظات الوطن.