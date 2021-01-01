جامعة النجاح تختتم فعاليات الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة

نابلس /سما/

اختتمت جامعة النجاح الوطنية بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث ‏العلمي والتربية والتعليم فعاليات الأيام الإرشادية التي استمرت على مدار يومين تحت رعاية ‏شركة جوال.

وشمل اليوم الأول انطلاق الأيام الإرشادية من جامعة النجاح بحضور عدد من نواب رئيس جامعة النجاح ومساعديه، بالإضافة إلى عدد من ‏عمداء الكليات وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ومشرفي ومدراء التربية والتعليم وممثلي الجامعات والمؤسسات التعليمية المشاركة باليوم الإرشادي.

وأعلن د. نضال دويكات، نائب رئيس جامعة النجاح لشؤون التخطيط والتطوير والجودة، بالنيابة عن رئاسة الجامعة، عن انطلاق فعاليات الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة من رحاب جامعة النجاح، مرحبا بالحضور والطلبة.

وقدم د.دويكات لمحة عن رسالة ورؤية الجامعة وإنجازاتها المتميزة في مجموعة التصنيفات والجوائز العالمية، مشيراً إلى أبرز البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة وكلياتها وتخصصاتها العلمية والإنسانية، بالإضافة إلى مراكزها العلمية المتخصّصة.

ووجه دعوته لطلبة الثانوية العامة لاستثمار زياراتهم للجامعات الفلسطينية التي تستضيف الأيام الإرشادية، والتعرف على ما تطرحه من برامج متنوعة، لتكون حافزاً لهم للاستزادة من العلم ورسم مستقبلهم الدراسي، واختيار تخصصاتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ورغباتهم وميولهم.

بدوره، أكد أيمن الهودلي، رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه الطلابي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ‏أهمية الأيام الإرشادية باعتبارها محطة هامة في توجيه طلبة الثانوية العامة وتعريفهم ‏بمؤسسات التعليم العالي وتخصصاتها، من خلال الزوايا التعريفية للجامعات والمعاهد ‏والكليات، ودورها في مساعدة الطلبة وتوجيههم لاختيار تخصصاتهم الجامعية التي تتواءم ‏وقدراتهم وميولهم.

وشكر عمادة شؤون الطلبة ودائرة العلاقات العامة في جامعة النجاح على جهودهم المتميزة في التنظيم والإشراف ومتابعة كافة ترتيبات الأيام الإرشادية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار العنبوسي، مدير عام الإرشاد في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تطوير قطاع التربية والتعليم وفق رؤية عصرية واضحة، مواكبة لاحتياجات ومتطلبات المجتمع الفلسطيني، ومتابعة لما يستجد عالمياً، بهدف الوصول إلى مجتمع ناهض وفاعل قادر على تحقيق أمنياته بالاستقلال والتحرر بالاعتماد على قدراته الذاتية.

وأشاد د. العنبوسي بالعلاقة التكاملية المتينة بين الإرشاد التربوي والعملية التعليمية التربوية، ودور الأيام الإرشادية في توجيه وتحفيز طلبة الثانوية العامة ووضعهم أمام عدة خيارات تتناسب مع تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية.

ووجهت الطالبة نور لحلوح من مدرسة عرابة الثانوية في مديرية قباطية الشكر لجامعة النجاح على استضافة فعاليات اليوم الإرشادي، كما شكرت وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم على تنظيم هذا اللقاء التربوي التعليمي السنوي الهام؛ لما له من أثر بالغ في التسهيل على الطلبة التعرف على مختلف الكليات والجامعات الفلسطينية لمساعدتهم في اختيار تخصصاتهم التي تتناسب وطموحاتهم.

وأعربت لحلوح عن سعادتها برعاية شركة جوال لهذا الحدث والتي تمثل أبهى صور ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية وتضافر الجهود بين القطاعين الخاص والحكومي لخدمة التعليم في فلسطين.

هذا وزار أجنحة المؤسسات التعليمية قرابة ٦٥٠٠ طالب وطالبة من مختلف مدارس مديريات التربية والتعليم في نابلس وجنوب نابلس وطوباس وقباطية وطولكرم، واستمعوا إلى ‏شرح حول البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعات، وبدورهم أجاب ممثلو الجامعات ‏والكليات عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم.‏

يذكر أن هذا اللقاء الذي يقام بشكل سنوي في مختلف ‏الجامعات الفلسطينية، يهدف إلى تعريف الطلبة على الجامعات الفلسطينية والبرامج الأكاديمية التي ‏تطرحها، إضافة إلى إرشادهم لاختيار التخصصات المناسبة التي يحتاجها سوق العمل التي ‏تتواءم مع قدراتهم ورغباتهم.‏

كما نظمت دائرة العلاقات العامة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة جولات تعريفية لطلبة الثانوية العامة شملت معرض الجمعيات الطلابية العلمية في الجامعة، ومعرض طلبة كلية الفنون الجميلة، وكليات الحرم ‏الجديد ومختبراتها، ومكتبة الجامعة ومتحف مئوية النجاح.

وفي ختام الأيام الإرشادية، قام رئيس جامعة النجاح أ.د. عبد الناصر زيد بتكريم الجامعات المشاركة، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء العلمي التعارفي الذي يعزز تحقيق الهدف المشترك لكافة مؤسسات التعليم العالي وهو السعي للارتقاء بالمنظومة التعليمية الفلسطينية.