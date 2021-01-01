القانوع يدعو إلى مواجهة قرار الاحتلال ببناء أكبر حي استيطاني بالقدس

غزة /سما/

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن قرار الاحتلال الصهيوني بناء أضخم حي استيطاني على أرض مطار قلنديا شمال القدس يمثل أخطر تغول على الأرض المقدسة منذ عقود، وانتهاكاً كبيراً وصارخاً في استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس بهدف تهويدها وتغيير معالمها.

وأكد في تصريح صحفي اليوم الخميس أن قرار البناء الاستيطاني الجديد في القدس يجب مواجهته بتصعيد المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها، وهو ما يتطلب من السلطة وقف ملاحقة المقاومة وإنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وشدد على أن شعبنا في مدينة القدس سيظل في مواجهة مستمرة مع الاحتلال الصهيوني لوقف جرائمه وتمدده الاستيطاني، فالمقاومة هي الكفيلة بردع الاحتلال وإجباره على التراجع وفرض المعادلات عليه.

وأشار إلى أن عملية القدس الأخيرة التي نفذها الشهيد أبو شخيدم تؤكد قدرة شعبنا على استمراره في مواجهة جرائم الاحتلال واعتداءاته، وإصراره الأكيد على إفشال مخططاته الاستيطانية.