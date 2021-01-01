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مستشار هنية يتحدث عن الاتفاق القطري المصري حول غزة: قدمنا مبادرة لإتمام المصالحة الفلسطينية

الخميس 25 نوفمبر 2021 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار هنية يتحدث عن الاتفاق القطري المصري حول غزة: قدمنا مبادرة لإتمام المصالحة الفلسطينية



غزة /سما/

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم، إنه جرى اتفاق مع الأشقاء المصريين يقضي بتقديم حركة حماس لورقة مبادرة تضمن رؤيتها لاتمام المصالحة وترتيب الصف الفلسطيني. 

وأوضح النونو في تصريحات إذاعية، أن اي تسهيلات مصرية لن تكون على حساب حقوق الشعب الفلسطيني أو أية اشتراطات سياسية، مؤكدا أن ملف الأسري الإسرائيليين سيكون مرتبطاً بملف الأسرى الفلسطينيين فقط. 

ونوه الى أن الاتفاق القطري المصري متعدد الجوانب يتضمن توفير وقود لشركة الكهرباء بغزة، المساعدة الشهرية المقدمة للأسر المحتاجة، بعض مشاريع التشغيل المؤقت، بالأضافة إلى رواتب موظفي قطاع غزة.

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