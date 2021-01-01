غزة: وزارة الصحة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري

غزة /سما/

أطلقت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار "عينك ع سكرك" بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتثقيف الصحي، ومؤسسات المجتمع المحلي، وذلك من أمام مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة غزة.

وقال مدير دائرة التثقيف وتعزيز الصحة بوزارة الصحة معين الكريري، إن الهدف من إطلاق هذه الفعاليات هو إرسال رسالة قوية للمواطنين بضرورة التوعية والتثقيف الصحي بأهمية اتقاء عوامل الخطر، والمعالجة والكشف المبكر لمرض السكري، حتى نصل الى مجتمع سليم من كل الأمراض المزمنة.

وأضاف الكريري أن هذه الحملة تهدف الى مساعدة مريض السكري الى كيفية التعايش مع هذا المرض بأقل المضاعفات والحد منها قدر الإمكان، كأمراض الكلى والعمى وأمراض الجهاز العصبي ومشاكل القدم وغيرها.

وشدد على أن وزارة الصحة تسعى الى تحقيق شعار هذا العام، وهو ضرورة أن يحصل كل مريض على العلاج والرعاية الطبية المستمرة، باعتباره حق من حقوقه، والتي تعتبر على سلم أوليات صانع القرار، خاصة في ظل انتشار مرض كوفيد 19، والذي يزيد من تفاقم حالة المريض بالسكر.

وبين أن إطلاق فعاليات اليوم العالمي للسكري جاء مع مرور الذكرى المئوية لاكتشاف الأنسولين، هذا العقار الذي أحدث نقلة نوعية في تخفيض عدد وفيات مرضى السكر، مشيراً الى أن العالم أدرك ومنذ العام 1992م، ضرورة تبني سياسات صحية واضحة تجاه تعزيز الوقاية من السكر في المجتمعات.

ولفت الى أنه وفي قطاع غزة تسعى وزارة الصحة ومع شركائها الى تطبيق البرامج التي تساهم في خفض معدل الاصابة بالمرض، ومن خلال إتباع الأنظمة الحياتية الصحية المناسبة.

ودعا الكريري الجمهور الى التفاعل مع فعاليات الحملة والتي تمتد على مدار أسبوع من التوعية وتقديم الفحص المخبري لمعرفة معدل السكر في الدم.

من جهته، أكد مدير الرعاية الصحية في الهلال الأحمر الفلسطيني رامز الدش لـ"الرأي" أن وزارة الصحة وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة وعلى رأسها الهلال الأحمر، تولي اهتماماً وحرصاً شديداً على صحة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، مبيناً أنه ونظراً لانتشار مرض السكر تم تنظيم هذه الفعاليات التي تتضمن فحص للسكر، ومراقبة الحالة الصحية للمرضى، وعمل زيارات منزلية لمرضى مسجلين لدى المراكز الصحية، إضافة الى توعيتهم وتثقيفهم بخطورة هذا المرض على صحة الإنسان.

وحذر الدش من التهاون في إجراء فحص متكرر لم تظهر عليه أي من الأعراض التي تشير الى ارتفاع معدل السكر في الدم.

وذكر الدش أن كافة الطواقم العاملة ومتطوعين ميدانيين سيعملوا خلال هذا الأسبوع على إنجاح كافة الفعاليات والبرامج التي من المقرر تنفيذها خلال الأيام القادمة.