الأشغال بغزة: عملية إعادة الإعمار قد بدأت بالفعل.. ولكن

غزة /سما/

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان، أن عملية إعادة الإعمار قد بدأت بالفعل لكنها تسير بوتيرة بطيئة حتى الآن.

وبين "سرحان" خلال صالون صحفي نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بغزة اليوم الخميس، أن عملية الإعمار تسير حالياً من خلال المنحة القطرية والمصرية.

وعبر عن أمله في أن يشهد قطاع غزة خلال الفترة القادمة دخول مانحين جُدد خاصة من دول عربية أخرى مثل الكويت والسعودية من أجل تسريع إعادة الإعمار.

بدوره، أكد مدير منتدى الإعلاميين محمد ياسين أن استضافة الصالون الصحفي للمهندس "سرحان" يأتي لتسليط الضوء قضية إعمار قطاع غزة لا سيما بعد العدوان الإسرائيلي الشرس خلال مايو الماضي.

ولفت "ياسين" إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن دمار هائل، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة إنهاء معاناة أهالي قطاع غزة جراء الممارسات الإسرائيلية.