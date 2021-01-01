بيت لحم: الاحتلال يهدم بيتًا ويخطر بإزالة خيمة

بيت لحم /سما/

هدمت سلطات الاحتلال اليوم الخميس، بيتًا زراعيًا في منطقة واد رحال ببيت لحم، كما تم أخطرت بهدم خيمة سياحية في قرية الرشايدة البدوية شرق بيت لحم.

وفي قرية واد رحال جنوب بيت لحم أقدمت جرافات الاحتلال على هدم بيت زراعي يستخدمه صاحبه لأغراض الزراعة وتخزين المعدات، وتمت عملية الهدم تحت حراسة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أخطر الاحتلال بهدم خيمة سياحية تعود للمواطن فرحان علي رشايدة، وتقع في موقع “رجم الناقة”.

واقتحمت قوات الاحتلال الموقع به وعلّقت إخطارات على الخيمة ومحيطها موقّعة باسم “الإدارة المدنية الإسرائيلية” واأهلت صاحبها عدة أسابيع.

وقال رشايدة إن الإخطار “جائر” لا سيما وأن الخيمة مقامة منذ سنوات، وهي محطة استراحة للزائرين في تلك المنطقة الذين يسيرون على الأقدام وصولًا إلى ضفاف البحر الميت.