إسرائيل: نواجه موجة خامسة من تفشي وباء كورونا

القدس المحتلة /سما/

أكد منسق شؤون مكافحة جائحة كورونا لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على أن إسرائيل تواجه حاليًا موجة خامسة من تفشي الوباء.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن البروفيسور سلمان زرقا، قوله: "إنّه يأمل أن تكون الموجة صغيرة ويمكن التغلب عليها"، مُضيفًا أنّه إذا استمر ارتفاع معدلات الإصابة فستتم دراسة إعادة فرض قيود صحية على التجمعات.

وأطلقت "إسرائيل" أمس الأول الثلاثاء حملة لتطعيم الأطفال في الفئة من خمسة إلى 11 عامًا ضد فيروس كورونا.

وسجلت دولة الاحتلال تراجعًا كبيرًا في أعداد الإصابات بكورونا خلال الفترة الماضية، بعدما أصبحت في نهاية تموز/يوليو الماضي أول دولة في العالم تُعطي جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لسكانها لتعزيز الأجسام المضادة لديهم، إلا أن الخبراء يُحذرون من أنّ أعداد الإصابات بدأت في التزايد مرة أخرى.