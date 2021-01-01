  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية في "كريات أربع" بالخليل

الخميس 25 نوفمبر 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية في "كريات أربع" بالخليل



الخليل /سما/

أعلنت “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء” في مستوطنة “كريات أربع” بالخليل، اليوم الخميس، عن المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة داخل المستوطنة.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن اللجنة عقدت اجتماعًا لها اليوم وتم المصادقة على مخطط البناء الجديد.

ولم تذكر القناة فيما إذا كان سيتم المصادقة على هذه الخطة من الجهات الأعلى ومنها وزارة الجيش ولجنة التخطيط والبناء التابعة لها.

ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع زيارة من المقرر أن يقوم بها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ للمستوطنة، للمشاركة في احتفال “عيد الحانوكا” وسط انتقادات من أحزاب ومؤسسات يسارية إسرائيلية لهذه الزيارة. "القدس"

#اسرائيل #استيطان #المستوطنات الإسرائيلية #الاراضي الفلسطينية #مستوطنة كريات أربع

الأكثر قراءة اليوم

قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال :هناك ركيزتين أساسيتين يتم اتباعها حاليا تجاه غزة

صحيفة: الرئيس عباس يُقر خطّة لإيقاف مسار تنامي المقاومة في جنين

النخالة: "إسرائيل تعتبر غزة قنبلة موقوتة تريد تفكيكها والتسهيلات الجديدة تأتي في هذا الإطار"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

قائد"الجلبوع" يكشف تفاصيل جديدة حول عملية فرار الأسرى: تم خداعنا

موقع عبري: الإمارات رفضت طلب السعودية بإلغاء اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء"

ضاحي خلفان يعلق على لقاء أردوغان و ابن زايد

الأخبار الرئيسية

غانتس

هآرتس: جاسوس في منزل غانتس.. بين مباهاة “الشاباك” وسؤال “ماذا لو زرع قنبلة؟”

اتفاقيات سلام

"إسرائيل": من الممكن أن نوقع اتفاقيات سلام جديدة مع دول إسلامية

وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكرم الرجوب

حماس تدين تصريحات "الرجوب" وتطالب السلطة بإقالته

القنصلية الأميركية

مسؤول إسرائيلي: إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس بات قريبًا للغاية

الاتصالات الفلسطينية