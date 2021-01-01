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جلعاد إردان يقدم شكوى رسمية ضد حزب الله في مجلس الأمن

الخميس 25 نوفمبر 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلعاد إردان يقدم شكوى رسمية ضد حزب الله في مجلس الأمن



القدس المحتلة /سما/

قدم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، اليوم الخميس، شكوى رسمية إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، هاجم فيها حزب الله، وطالبها بتصدير موقف يدين الحزب، وفقًا لموقع القناة 12 العبرية.
 
وقال أردان في الشكوى، إن "حـــزب الله يواصل مراكمة قوته العسكرية ولا يسمح لليونيفيل بحرية الحركة في منطقة نشاطها، إن الهجمات على قوات اليونيفيل ليست مصادفة بل هي استراتيجية واسعة لإرساء "الإرهاب" في المنطقة ".
 
وأوضح أن "الجانب الأكثر إثارة للقلق في عملية التنظيم هو برنامج تطوير الصواريخ الدقيقة، والذي يتم تنفيذه في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، وللسكان المحليين".
 
وتابع يقول: "كما ورد في التقارير السابقة، فإن عددًا من الحوادث، بما في ذلك حوادث العنف الجسدي ضد أفراد اليونيفيل، حالت دون حرية حركتهم. هذه الهجمات تهدف إلى الحد من فعالية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة".

#اسرائيل #جلعاد اردان #مجلس الامن الدولي #حزب الله

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