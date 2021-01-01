اجتماع بالخليل لممثلي الفعاليات ناقش برامج وآليات تعزيز سيادة القانون

الخليل /سما/

عقد الليلة الماضية اجتماع بالخليل لممثلي عدد من الفعاليات الامنية والوطنية والاهلية استمر لعدة ساعات ناقش برامج وآليات تعزيز سيادة القانون والحفاظ على السلم الاهلي في محافظة الخليل .

وحضر الاجتماع ممثل حركة فتح في القوى الوطنية اللواء محمد البكري ونائب مدير جهاز المخابرات العامة العميد تيسير الفاخور ومنسق القوى الوطنية في محافظة الخليل ماهر السلايمة وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية القيادي عزمي الشيوخي ورجل الخير والاصلاح الحاج ناصر السلايمة ورجل الخير والاصلاح الشيخ بسام ناصر الدين ورجل الخير والاصلاح الشيخ رائد السعيد ومدير عام جمعية ومدرسة الامل للصم المربي محمد فارس الهشلمون ورئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين الحاج ماجد الشيوخي وعدد من الشخصيات الوطنية والاهلية والشعبية .



وجاء هذا الاجتماع ضمن اهتمام وتوجهات وبرامج المكتب الدائم للقوى الوطنية في محافظة الخليل والمؤسسة الامنية بتعزيز الامن والامان والحفاظ على السلم الاهلي وفرض سيادة القانون .

وفي البداية رحب الشيوخي بالحضور واشاد بدور وجهود الاجهزة الامنية لفرض سيادة القانون برغم المعيقات الاحتلالية .

وشكر الشيوخي باسم الحضور والاهالي مدير عام جهاز المخابرات العامة بالخليل اللواء محمد داود غنام والعميد تيسير الفاخوري لإنهاء بعض القضايا مؤخرا بتوجيهات ومتابعات قائد جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج .

وشدد الحضور على اهمية تطويق الخلافات والمشاكل العائلية وحلها وانهاءها قبل تفاقمها وقلع بذور الفتنة ونزع فتيلها اول باول والتعاون في محاصرة كافة الظواهر السلبية في الخليل والعمل على تعزيز التعاطف والتضامن والتكافل الاسري والاجتماعي بين ابناء شعبنا وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على انجازاتنا الوطنية .

وتم الاتفاق بين الحضور على استمرار التعاون والتناغم في العمل والاداء من اجل الحفاظ على السلم الاهلي والنظام العام وفرض سيادة القانون .