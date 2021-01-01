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سلطة المياه ومؤسسة إيطالية توقعان مذكرة تعاون حول مشاريع المياه والصرف الصحي

الخميس 25 نوفمبر 2021 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع مدير مؤسسة "WeWorld" الإيطالية أندريا سبارو، اليوم الخميس، مذكرة للتعاون في المشاريع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في فلسطين.

وتهدف المذكرة، التي وقعت في مقر سلطة المياه بمدينة رام الله، بحضور مدير التعاون الإيطالي للتنمية الدولية جوجليميلو جياردانو، ونائب القنصل الإيطالي في القدس ريكاردو فيليبو، إلى تنسيق الأنشطة المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي، كإعادة تأهيل البنية التحتية، والوصول إلى خدمات المياه، وتوفير المياه الصالحة للشرب، والتدخلات المتعلقة بالصرف الصحي.

وأكد غنيم أهمية دور مؤسسة WeWorld خاصة في مجال تنفيذ برامج ومشاريع تتواءم والاحتياجات الطارئة، مثمنا جهدها الممتد لأكثر من ثلاثين عاما، حيث شهدت التحديات والمعيقات التي يواجهها قطاع المياه والصرف الصحي الفلسطيني نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر على أكثر من 85% من مصادر المياه الفلسطينية، والمستمر في عرقلة المشاريع التطويرية التي تخدم التجمعات الفلسطينية.

بدوره، قال سبارو إن توقيع الاتفاقية، يأتي امتداداً لعمل المؤسسة في فلسطين، من أجل تطوير قطاع المياه والصرف الصحي.

بدورهما، عبر نائب القنصل الإيطالي، ومدير التعاون الإيطالي عن اهتمام إيطاليا ومؤسساتها باستمرار الدعم وتذليل كافة العقبات للوصول إلى ظروف أفضل في قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية والمضي في التنمية المستدامة.

#سلطة المياه #مذكرة تعاون

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