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أريحا: إطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء

الخميس 25 نوفمبر 2021 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

أعلن في مدينة أريحا، اليوم الخميس، عن إطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.

جاء ذلك في حفل أقيم ببيت الأجداد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وسط مدينة أريحا، بحضور نائب محافظ أريحا والأغوار يسرا السويطي، ومسؤولة ملف المساعدات الإنسانية في مكتب الرئيس رائدة الفارس، ومدير عام التنمية الاجتماعية بالمحافظة هنادي براهمة، ومدير بيت الأجداد حمدي حلبية.

وبينت منسقة شبكة حماية المرأة سماح السلمان، أنه جرى اختيار بيت الأجداد لرمزية وجود نساء تعرضن للعنف أو الإهمال. وأكدت دور المرأة الفلسطينية في النضال ضد الاحتلال ودورها في احتضان وتنشئة الأجيال.

بدورها، قالت براهمة إن سياسة وزارة التنمية هي النهوض وإحداث التنمية الاجتماعية بمختلف القطاعات المجتمعية، مؤكدة أهمية تضافر الجهود وتكاملها وتكثيف حملات التوعية وتمكين المرأة وإحداث التغيير في بعض الأفكار النمطية حول المرأة، مشيرة إلى أن هناك عنفا يمارس ضد المرأة ليس بالمفهوم الجسدي بل تعداه للعنف اللفظي والوظيفي والمعنوي والتحرش.

#أريحا #العنف ضد النساء #النساء

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