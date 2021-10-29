  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير نضال بلوط المضرب منذ 28 يوماً يرفع عدد المضربين لـ3

الخميس 25 نوفمبر 2021 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 3 أسرى، بعد انضمام الأسير (نضال مازن بلوط/ الخليل) إلى الأسيرين هشام أبو هواش ولؤي الأشقر.

واعتقل بلوط بتاريخ 29/10/2021، حيث تم نقله فيما بعد إلى عسقلان ثم إلى تحقيق زنازين سجن عوفر، وقد وجهت له مخابرات الاحتلال العديد من الاتهامات دون وجود أي دليل على ذلك، وخضع لتحقيق بشكل متواصل لمدة 20 ساعة يوميا في أول أسبوع اعتقال له، كما هدده المحققون بتحويله إلى الاعتقال الإداري.

واحتجاجا على ذلك شرع الأسير مازن بإضراب مفتوح عن الطعام منذ أول يوم لاعتقاله، حيث أنه مضرب عن الطعام منذ 28 يوما.

وذكر الأسير من خلال محامي الهيئة، بأن جنود الاحتلال اعتدوا عليه بالضرب المبرح لحظة اعتقاله، وأنه ما زال يعاني من آلام وأوجاع نتيجة ذلك الاعتداء، في حين لم يسمح له بالذهاب إلى الطبيب أو المستشفى رغم مطالبته المتكررة للمحققين بذلك.

وفي السياق ذاته، يواصل الأسيران هشام أبو هواش ولؤي الأشقر معركة الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري، حيث دخل أبو هواش يومه 101 بالإضراب، في حين دخل الأشقر يومه الـ46.

#هيئة الأسرى #نضال بلوط

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الرئيس عباس يُقر خطّة لإيقاف مسار تنامي المقاومة في جنين

النخالة: "إسرائيل تعتبر غزة قنبلة موقوتة تريد تفكيكها والتسهيلات الجديدة تأتي في هذا الإطار"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

موقع عبري: الإمارات رفضت طلب السعودية بإلغاء اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء"

قائد"الجلبوع" يكشف تفاصيل جديدة حول عملية فرار الأسرى: تم خداعنا

تقديرات إسرائيلية: اسرائيل أمام تحدٍ كبير للغاية.. وحماس تجهز لانتفاضة ظروفها مهيأة

غزة: توضيح من سلطة الأراضي حول تعديات على أراضي حكومية

الأخبار الرئيسية

اتفاقيات سلام

"إسرائيل": من الممكن أن نوقع اتفاقيات سلام جديدة مع دول إسلامية

وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكرم الرجوب

حماس تدين تصريحات "الرجوب" وتطالب السلطة بإقالته

القنصلية الأميركية

مسؤول إسرائيلي: إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس بات قريبًا للغاية

قائد

قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال :هناك ركيزتين أساسيتين يتم اتباعها حاليا تجاه غزة

الاتصالات الفلسطينية