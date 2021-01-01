صحيفة عبرية: صفقة أسلحة إسرائيلية للمغرب بملايين الدولارات

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الخميس، أن وزير جيش الإسرائيلي بيني غانتس وقع على اتفاقية شراء أسلحة مع المغرب.

وقالت الصحيفة، إنه وتحت "بند سمح بالنشر"، فإن الاحتلال والمغرب وقعتا على صفقة أسلحة بمئات الملايين من الدولارات.

وبحسب الموقع العبري، فإن الصفقة تتضمن، طائرات بدون طيار وأنظمة دفاع جوي متقدمه من طراز"باراك 8"، وأجهزة رادار من صناعة شركة "ألتا" الإسرائيلية، وطائرات F5 التى يستخدمها الجيش الأمريكي.

وبعد أقل من عام على تطبيع العلاقات بين البلدين، وصل بيني غانتس، مساء الثلاثاء، إلى الرباط، في زيارة تاريخية هي الأولى لوزير حرب إسرائيلي إلى المغرب الذي تتصاعد التوترات بينه وبين الجزائر بسبب أزمة الصحراء الغربية.

وقال متحدث باسم وزارة الجيش الإسرائيلية إن وزيرين مغربي وإسرائيلي وقعا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط، الأربعاء، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما.

وستتيح للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بسهولة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير.

ووصف غانتس المذكرة بأنها "أمر مهم جدًا، سيمكننا من تبادل الآراء وإطلاق مشاريع مشتركة وتحفيز الصادرات الإسرائيلية" إلى المغرب.