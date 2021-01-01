إجراء 6 عمليات زراعة كلى في مجمع فلسطين الطبي

رام الله / سما /

أجرت الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي 6 عمليات زراعة كلى لمرضى تتراوح أعمارهم بين 25 و42 عاماً من محافظات رام الله والبيرة والخليل، وجنين ونابلس وسلفيت وطولكرم.

وقال المدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي د. أحمد البيتاوي إن عمليات زراعة الكلى استؤنفت في المجمع بعد توقفها خلال جائحة كورونا، مضيفاً أن جميع العمليات تمت بنجاح دون مضاعفات.

وأضاف د. البيتاوي أن فريقاً طبياً متعدد التخصصات من داخل وزارة الصحة أجرى العمليات، وضم من د. عبد الله الخطيب استشاري أمراض وزراعة الكلى ورئيس المركز الوطني لزراعة الكلى، ود. مراد بركات رئيس قسم جراحة الكلى والمسالك ومنسق عمليات زراعة الكلى بالمجمع، ود. محمد الشيخ اختصاصي أمراض وزراعة الكلى ود. محمد لطفي اختصاصي جراحة الأوعية الدموية، ود. ناصر الحنبلي ود.محمود قريق ود. هيثم الأقرع اختصاصي التخدير والإنعاش بالإضافة إلى فنيي التخدير رانيا هديب وسماح سعدية نور فراح وانس سرحان واحمد قراروة، بإشراف طاقم تخصصي من الأردن ضم كلاً من د.عبد الكريم الزيتاوي استشاري جراحة وزراعة الكلى والمسالك البولية والدكتور وليد مسعود استشاري جراحة الأوعية الدموية وزراعة الكلى.

وقال د. عبد الله الخطيب أن جميع المرضى الستة تمت متابعة عملياتهم ويتمتعون بصحة جيدة، مضيفاً أن نتائج الفحوصات المخبرية الأولية تبشر بنجاح الزراعات.

من جانبه قال د. مراد بركات رئيس قسم أمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية إن ما يزيد على 550 عملية زراعة كلى أجريت في مجمع فلسطين الطبي منذ بدء البرنامج، بنسب نجاح عالية تنافس الدولة المتقدمة في هذا المجال.