الاحتلال يستدعي محافظ القدس "عدنان غيث" للتحقيق في المسكوبية

القدس المحتلة / سما /

استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، للتحقيق، في مركز التوقيف المعروف بـ"المسكوبية"، غربي القدس.



وكانت قوات الاحتلال، داهمت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، منزل المحافظ غيث، في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتدت عليه وأفراد من اسرته بالضرب.



يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت في شهر آب/ أغسطس الماضي القرارات الصادرة بحق المحافظ غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، والمشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة لأبناء القدس.



كما ينص قرار الاحتلال على منع المحافظ غيث من التحرك أو التواجد داخل مدينة القدس الشرقية متضمنا خارطة طريق تحدد خط سيره داخل الحي الذي يسكن فيه ببلدة سلوان، وقرارا بمنعه من الاتصال والتواصل مع 51 شخصية فلسطينية.



كما أن سلطات الاحتلال منعته من دخول الضفة الغربية 3 سنوات، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018، كما تعرض خلال هذه الفترة لـ 28 اعتقالا.

