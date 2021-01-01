  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يستدعي محافظ القدس "عدنان غيث" للتحقيق في المسكوبية

الخميس 25 نوفمبر 2021 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستدعي محافظ القدس "عدنان غيث" للتحقيق في المسكوبية



القدس المحتلة / سما /

استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، للتحقيق، في مركز التوقيف المعروف بـ"المسكوبية"، غربي القدس.

وكانت قوات الاحتلال، داهمت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، منزل المحافظ غيث، في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتدت عليه وأفراد من اسرته بالضرب.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت في شهر آب/ أغسطس الماضي القرارات الصادرة بحق المحافظ غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، والمشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة لأبناء القدس.

كما ينص قرار الاحتلال على منع المحافظ غيث من التحرك أو التواجد داخل مدينة القدس الشرقية متضمنا خارطة طريق تحدد خط سيره داخل الحي الذي يسكن فيه ببلدة سلوان، وقرارا بمنعه من الاتصال والتواصل مع 51 شخصية فلسطينية.

كما أن سلطات الاحتلال منعته من دخول الضفة الغربية 3 سنوات، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018، كما تعرض خلال هذه الفترة لـ 28 اعتقالا.
 

#عدنان غيث #الاحتلال #محافظ القدس #القدس المحتلة #فتح

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الرئيس عباس يُقر خطّة لإيقاف مسار تنامي المقاومة في جنين

النخالة: "إسرائيل تعتبر غزة قنبلة موقوتة تريد تفكيكها والتسهيلات الجديدة تأتي في هذا الإطار"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

موقع عبري: الإمارات رفضت طلب السعودية بإلغاء اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء"

تقديرات إسرائيلية: اسرائيل أمام تحدٍ كبير للغاية.. وحماس تجهز لانتفاضة ظروفها مهيأة

غزة: توضيح من سلطة الأراضي حول تعديات على أراضي حكومية

جواز سفر دولة عربية يحتل المرتبة الأولى عالميا

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكرم الرجوب

حماس تدين تصريحات "الرجوب" وتطالب السلطة بإقالته

القنصلية الأميركية

مسؤول إسرائيلي: إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس بات قريبًا للغاية

قائد

قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال :هناك ركيزتين أساسيتين يتم اتباعها حاليا تجاه غزة

جلبوع

قائد"الجلبوع" يكشف تفاصيل جديدة حول عملية فرار الأسرى: تم خداعنا

الاتصالات الفلسطينية