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حماس تدين تصريحات "الرجوب" وتطالب السلطة بإقالته

الخميس 25 نوفمبر 2021 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين تصريحات "الرجوب" وتطالب السلطة بإقالته



غزة / سما /

طالب حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس اليوم الخميس، قيادة السلطة الاعتذار عن تصريحات اللواء أكرم الرجوب وإقالته من منصب محافظ جنين بعد الإساءة لأهل جنين وشهدائها ومقاومتها.

واعتبر قاسم تصريحات محافظ مدينة جنين اللواء أكرم الرجوب التي نفى فيها وجود مقاومة في المدينة، هي انكار للحقائق الثابتة وتعامي عن الوقائع على الأرض، ومحاولة بائسة لتغطية شمس الحقيقة بغربال حقد السلطة على المقاومة في الضفة.

وقال قاسم : "نعتز بمدينة جنين ومخيمها التي تمثل رمزًا للمقاومة الفلسطينية المستمرة منذ الشهيد عز الدين القسام وحتى اليوم ، حيث الفعل المقاوم المستمر والاشتباكات اليومية مع الاحتلال والتضحيات التي لا تتوقف من شهداء وجرحى وأسرى".

 وبين الرجوب هي جزء من حرب أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية على المقاومة الفلسطينية التي تأتي في سياق التنسيق الأمني مع الاحتلال.

#حماس #اكرم الرجوب #السلطة الفلسطينية #محافظ جنين #جنين

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