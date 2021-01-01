وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات / سما /

أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة، و 266 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و160 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إلى حالة وفاة بالفيروس تم في قطاع غزة.



وقالت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 30، الخليل 65، قلقيلية 5، جنين 19، ضواحي القدس 6، رام الله والبيرة 31، نابلس 16، طوباس 3، أريحا والأغوار 4، طولكرم 1، سلفيت 0، قطاع غزة 86".



وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 13، الخليل 10، قلقيلية 0، جنين 3، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 11، نابلس 3، طوباس 1، أريحا والأغوار 3، طولكرم 3، سلفيت 0، قطاع غزة 110".



وبيّنت نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 38 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 70 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

