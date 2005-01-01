  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو هواش والأشقر يواصلان معركة الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ

الخميس 25 نوفمبر 2021 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل الاسيران هشام أبو هواش، ولؤي الأشقر، إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، ويواجهان أوضاعًا صحية خطيرة، في ظل تعنت سلطات الاحتلال ورفضها الاستجابة لمطلبهما.

وأوضح نادي الأسير في بيان اليوم الخميس، أن أبو هواش (39 عامًا) من دورا في الخليل، مضرب منذ (101) يوم، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، ويجري نقله بشكلٍ متكرر إلى المستشفيات، ويواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، وبالأمس أرجأت محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، جلسة المحكمة التي كانت مقررة للنظر في الاستئناف ضد قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ، ومدته أربعة شهور، حيث تعذر إحضاره للمحكمة بسبب وضعه الصحي الخطير، ولم تُحدد بعد موعد للجلسة القادمة.

كما يواصل الأسير المعتقل لؤي الأشقر (45 عاماً) من صيدا / طولكرم، إضرابه عن الطعام منذ (46) يوماً، حيث جرى نقله مؤخرًا من زنازين معتقل "الجلمة" إلى سجن "عيادة الرملة" بعد تدهور وضعه الصحيّ. وخلال إضرابه واجه الأشقر عمليات تنكيل ممنهجة بحقّه، لا سيما فيما يتعلق بنقله إلى زنازين معتقل "الجملة" للضغط عليه، وهو يعتبر من أسوأ المعتقلات.

الأشقر معتقل منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وأصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ بحقّه لمدّة ستّة شهور جرى تثبيتها لاحقًا، وكان قد أمضى نحو ثماني سنوات بين اعتقالات إدارية ومحكوميات، كما تعرّض لتحقيق عسكريّ قاسٍ خلال إحدى اعتقالاته عام 2005، ما أدّى إلى إصابته بشلل في ساقه اليسرى، وهو متزوج وأب لثمانية من الأبناء، وهو شقيق الشهيد الأسير محمد الأشقر الذي ارتقى شهيدًا في سجن "النقب" عام 2007.

يذكر أن المعتقلين أبو هواش والأشقر هما من بين نحو (60) معتقًلا خاضوا إضرابات عن الطعام جلّها كانت رفضًا للاعتقال الإداريّ، علمًا أنّ عدد المعتقلين نحو (500) غالبيتهم معتقلين سابقين أمضوا سنوات في الاعتقال الإداريّ.

#الاعتقال الاداري #نادي الأسير #الإضراب عن الطعام

الأكثر قراءة اليوم

النخالة: "إسرائيل تعتبر غزة قنبلة موقوتة تريد تفكيكها والتسهيلات الجديدة تأتي في هذا الإطار"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

موقع عبري: الإمارات رفضت طلب السعودية بإلغاء اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء"

تقديرات إسرائيلية: اسرائيل أمام تحدٍ كبير للغاية.. وحماس تجهز لانتفاضة ظروفها مهيأة

غزة: توضيح من سلطة الأراضي حول تعديات على أراضي حكومية

جواز سفر دولة عربية يحتل المرتبة الأولى عالميا

استقالة أول رئيسة وزراء بالسويد بعد 7 ساعات على تعيينها

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القنصلية الأميركية

مسؤول إسرائيلي: إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس بات قريبًا للغاية

قائد

قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال :هناك ركيزتين أساسيتين يتم اتباعها حاليا تجاه غزة

جلبوع

قائد"الجلبوع" يكشف تفاصيل جديدة حول عملية فرار الأسرى: تم خداعنا

صحيفة: الرئيس عباس يُقر خطّة لإيقاف مسار تنامي المقاومة في جنين

الاتصالات الفلسطينية