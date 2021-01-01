ضابط إسرائيلي: تدمير برج الجلاء كان خطأ

القدس المحتلة / سما /

قال ضابط الاحتياط الإسرائيلي نيتسان ألون والذي أنهى مؤخرًا مهامه كرئيس لقسم عمليات الجيش، اليوم الخميس، إن عملية تدمير برج الجلاء الذي ضمّ مكاتب صحفية خلال عملية “حارس الأسوار/ العدوان الأخير” على قطاع غزة، كانت بمثابة خطأ.

وألون تولى المسؤولية عن لجنة التحقيق التي شكلت حول العملية وإخفاقاتها، وكان صرح بنفس التعبيرات في وقت سابق واعتبر حينها ما جرى خطأ عملياتيًا تسبب بضرر للعملية برمتها في غزة.

وقال ألون في تصريحات هذا الصباح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الهدف “برج الجلاء” كان هدفًا مشروعًا، لكن استهدافه أحدث ضررًا على إسرائيل.

وأشار إلى وجود انقسام داخل الجيش الإسرائيلي بشأن عملية الاستهداف، وهناك من يعترف أن ما جرى خطأ، وهناك من لا يعترف بذلك”.

صحيفة القدس