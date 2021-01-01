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8 أسرى يدخلون سنوات اعتقال جديدة

الخميس 25 نوفمبر 2021 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخل 8 أسرى اليوم الخميس، سنوات جديدة في سجون الاحتلال.

وبدأ الأسيران جهاد يوسف النجار (41 عامًا)، من الخليل، وراسم فريد حسين (64 عامًا)، من طولكرم، سنتهما الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال، حيث يقضيان حكمًا بالسجن المؤبد.

كما بدأ الأسير هيثم سمارة عنتري (41 عامًا)، من سكان نابلس، والأسير منصور صالح منصور شريم (42 عامًا)، من طولكرم، والأسير محمد عبد الرحمن رضوان زيد (41 عامًا)، من سكان محافظة طوباس، سنتهم الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال.

وبدأ الأسير إياد عبد المعطي رجب أبو شخيدم (46 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، سنته الـ18 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد 18 مرة، والأمر ذاته مع الأسير أشرف خليل أبو الرب (44 عامًا)، من محافظة جنين، المحكوم بالسجن المؤبد، وهو من محرري صفقة وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم.

ومن محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، دخل الأسير حاتم محمد عطية قويدر (37 عامًت) سنته الـ14 علمًا أنه محكوم بالسجن 14 سنة ونصف.

#الأسرى #اعتقال

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