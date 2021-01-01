مسؤول إسرائيلي: نواجه موجة خامسة من كورونا

القدس المحتلة / سما /

قال منسق شؤون مكافحة جائحة كورونا في إسرائيل إن إسرائيل تواجه حاليًا موجة خامسة من إصابات كورونا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن البروفيسور سلمان زرقا القول إنه يأمل أن تكون الموجة صغيرة ويمكن التغلب عليها.

وأضاف أنه إذا استمر ارتفاع معدلات الإصابة فستتم دراسة إعادة فرض قيود صحية على التجمعات.

وأطلقت إسرائيل أمس الأول الثلاثاء حملة لتطعيم الأطفال في الفئة من خمسة إلى 11 عامًا ضد فيروس كورونا.

وسجلت إسرائيل تراجعًا كبيرًا في أعداد الإصابات بكورونا خلال الفترة الماضية، بعدما أصبحت في نهاية تموز/يوليو الماضي أول دولة في العالم تعطي جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لسكانها لتعزيز الأجسام المضادة لديهم.

إلا أن الخبراء يحذرون من أن أعداد الإصابات بدأت في التزايد مرة أخرى.