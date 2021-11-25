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الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة واحدة و 86 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس 25 نوفمبر 2021 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة واحدة و 86 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية



غزة / سما /

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس 25/11/2021، حالة وفاة و(86) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأجرت وزارة الصحة، 636 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وتعافي 110 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين  186772 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1453 حالة، واجمالي المتعافين 183680 حالة، واجمالي الوفيات  1639 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 55 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.

بشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 502015 شخص.

#الصحة بغزة #فيروس كورونا #كورونا

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