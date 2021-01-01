  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الأشغال: 2.1 مليون دولار تمويل اضافي من الكويت لمشاريع في غزة

الخميس 25 نوفمبر 2021 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأشغال: 2.1 مليون دولار تمويل اضافي من الكويت لمشاريع في غزة



رام الله / سما /

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الخميس، عن تمويل إضافي من دولة الكويت الشقيقة مخصص لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية في المحافظات الجنوبية.

وأوضح زيارة في بيان صحفي، أنه تمّ تلقي تمويل إضافي من الكويت بقيمة 2.1 مليون دولار، شملت مشاريع البنية التحتية والتعليم والخدمات الاجتماعية والصحة.

وشكر زيارة، باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا، وكذلك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربي، لدعمهم المستمر للشعب الفلسطيني في المجالات كافة.

#الكويت #غزة #تمويل #إعادة الإعمار

الأكثر قراءة اليوم

حماس زرعت قنبلة تحت تقارب" إسرائيل "مع تركيا

النخالة: "إسرائيل تعتبر غزة قنبلة موقوتة تريد تفكيكها والتسهيلات الجديدة تأتي في هذا الإطار"

مختص في الشأن الاقتصادي يوضح مدى خطورة تصاريح العمال باسم " تاجر"

موقع عبري: الإمارات رفضت طلب السعودية بإلغاء اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

غزة: توضيح من سلطة الأراضي حول تعديات على أراضي حكومية

تقديرات إسرائيلية: اسرائيل أمام تحدٍ كبير للغاية.. وحماس تجهز لانتفاضة ظروفها مهيأة

الأخبار الرئيسية

القنصلية الأميركية

مسؤول إسرائيلي: إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس بات قريبًا للغاية

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة واحدة و 86 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

قائد

قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال :هناك ركيزتين أساسيتين يتم اتباعها حاليا تجاه غزة

جلبوع

قائد"الجلبوع" يكشف تفاصيل جديدة حول عملية فرار الأسرى: تم خداعنا

صحيفة: الرئيس عباس يُقر خطّة لإيقاف مسار تنامي المقاومة في جنين

الاتصالات الفلسطينية