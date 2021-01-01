وزير الأشغال: 2.1 مليون دولار تمويل اضافي من الكويت لمشاريع في غزة

رام الله / سما /

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الخميس، عن تمويل إضافي من دولة الكويت الشقيقة مخصص لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية في المحافظات الجنوبية.

وأوضح زيارة في بيان صحفي، أنه تمّ تلقي تمويل إضافي من الكويت بقيمة 2.1 مليون دولار، شملت مشاريع البنية التحتية والتعليم والخدمات الاجتماعية والصحة.

وشكر زيارة، باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا، وكذلك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربي، لدعمهم المستمر للشعب الفلسطيني في المجالات كافة.