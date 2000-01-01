رام الله / سما /

تصدرت مصادقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على بناء مستوطنة جديدة على أراضي مطار قلنديا الدولي، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

كما تناولت الصحف، قرار بلجيكا بوضع علامات على منتجات المستوطنات، في خطوة لاقت ترحيباً من قبل الحكومة الفلسطينية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- اعتداءات وحشية للمستوطنين: 3 إصابات إحداها خطيرة قرب المغير وإطلاق نار تجاه منازل المواطنين شمال غرب نابلس

- بلجيكيا تقرر وسم بضائع المستوطنات والحكومة تشيد وتدعو دول العالم للحذو حذوها

- بلدية الاحتلال تصادق على مشروع استيطاني ضخم على أراضي مطار قلنديا

- أردوغان: علينا أن نقول كفى للمستوطنات والهدم والتهجير في الضفة

- تأجيل جلسة الاستئناف للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش

- اشتية يستقبل المدير التنفيذي لمكتب سجل الأمم المتحدة للأضرار الناتجة عن الجدار

- "الأونكتاد": 58 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء الاغلاقات الإسرائيلية منذ عام 2000

- العسيلي يدعو أعضاء "كومسيك" إلى الإيفاء بالتزاماتهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني

- منظمة التحرير تبحث سبل مواجهة تصنيف الاحتلال لست مؤسسات فلسطينية بـ"الإرهابية"

* "الأيام":

- المصادقة على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا وألفين في التلة الفرنسية

- إصابة مواطنين أحدهم بحالة خطيرة خلال اعتداء للمستوطنين وفي حملات لجيش الاحتلال برام الله

- الحكومة البلجيكية تقرر وضع علامات على منتجات المستوطنات وإسرائيل تندد

- مستوطنون ينصبون شمعداناً ضخماً في ساحة حائط البراق

- "فيسبوك" يصعد حملته ضد المحتوى الفلسطيني

- مستوطنون يحطمون مركبات ويطلقون النار غرب نابلس

- مواجهات مع الاحتلال في سلوان واعتقال شاب في العيسوية

- "بتسيلم": موجة الهدم تعبير عن نظام إسرائيلي يعتبر الأراضي خدمة لليهود فقط

- "أونكتاد": 58 مليار دولار كلفة إجراءات الاحتلال في الضفة منذ العام 2000

* "القدس":

- المصادقة على بناء مستوطنة على أراضي مطار قلنديا

- بلجيكيا تقرر وضع علامات على منتجات المستوطنات

- اقتحام الأقصى.. ونصب شمعدان في ساحة البراق

- اشتية يدين اعتداءات المستوطنين ويشيد بقرار بلجيكا وسم منتجات المستعمرات

- المؤتمر الوطني في مدينة نابلس يوصي بإسناد الأسرى