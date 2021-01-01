البرغوثي يلتقي وزير الشؤون الخارجية الألماني ومنظمات دولية

برلين/ وكالات /

التقى د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في برلين بوزير الشؤن الخارجية الألماني نيلز أنن وبالمدير السياسي فيليب أكرمان، وعدد من مسؤولي الخارجية الألمانية.

وشرح البرغوثي التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من توسع استيطاني ، ومن تدمير منهجي لإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على يد الاحتلال.

كما شرح البرغوثي خطورة الهجمات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والتي تقوم بدور حيوي في دعم صمود الشعب الفلسطيني و حماية حقوق الإنسان.

واجتمع الدكتور البرغوثي بعدد من مؤسسات المجتمع المدني الألماني والفرنسي والايطالي واليوناني، كما التقى في فرنسا بعدد كبير من المؤسسات الدولية ودعاها إلى التضامن الفعال مع النضال الوطني الفلسطيني والمشاركة في الحملة العالمية لحماية المجتمع المدني من هجمات الاحتلال والمؤسسات التابعة له، والمشاركة في التضامن مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وفي الحملة العالمية لتحريم الاعتقال الإداري الذي يمارس ضد الفلسطينيين.

وأشار البرغوثي إلى خطورة منظومة الاحتلال و التمييز العنصري، وحذر من الخداع الذي يمارسه ممثلو الحكومة الإسرائيلية في الحديث عن بدائل اقتصادية مزعومة لحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال و التمييز العنصري وتحقيق الحرية.

كما أكد على أهمية اجراء الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية ومواصلة الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأكد المسؤلون الأوربيون على تمسكهم بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والديمقراطية والكرامة، وإقامة دولته المستقلة.