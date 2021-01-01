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قائد سلاح الجو الاسرائيلي: إيران ستطلق صواريخها على المستوطنات

الخميس 25 نوفمبر 2021 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد سلاح الجو الاسرائيلي: إيران ستطلق صواريخها على المستوطنات



القدس المحتلة / سما /

أبدى قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين مخاوفه من إقدام إيران على إطلاق صواريخها صوب المستوطنات الإسرائيلية خلال المواجهات القادمة.
 
ووفقا لنوركين، فإن إسرائيل ستشهد خلال السنوات المقبلة محاولات لإطلاق القذائف والصواريخ على المستوطنات من قبل إيران.
 
تأتي أقوال المسؤول الإسرائيلي في ظل حالة من الاتهامات المتزايدة على لسان مسؤولين إسرائيليين لإيران ووقوفها خلف عمليات تشكيل خلايا تستهدف إسرائيل، كان آخرها اعتراف غانتس بإفشال خطة لإيران بتزويد المسلحين بالضفة بمواد متفجرة عبر طائرات مسيرة.

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