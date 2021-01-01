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حماس تعقب على تنصيف أستراليا لحزب الله اللبناني "منظمة إرهابية"

الخميس 25 نوفمبر 2021 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على تنصيف أستراليا لحزب الله اللبناني "منظمة إرهابية"



غزة / سما /

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار أستراليا بتصنيف حزب الله في لبنان "منظمة إرهابية"، معتبرة القرار "خضوعاً للإرادة الصهيونية، واستجابة لضغوط كيان العدو المارق، وانحيازاً صارخاً للاحتلال، وتغطية لإرهابه وعدوانه المستمر ضد أمتنا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها لبنان وسوريا وفلسطين".

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم: "إن مقاومة حزب الله للاحتلال، وقيامه بواجبه الإنساني والديني والوطني والأخلاقي في مواجهة محاولات العربدة الإسرائيلية، ودفاعه عن شعبه وأرضه من التغول الصهيوني، هو فعل بديهي ومشروع لدى كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية والوطنية."

وأضاف قاسم: "إن تصنيف قوى المقاومة الفلسطينية والعربية كمنظمات إرهابية من بعض الدول، يشجع الكيان الصهيوني ويعطيه الغطاء لتصعيد جرائمه ضد شعوب أمتنا، وهو ما يجعل هذه الدول تحتل مكان الشريك الكامل في جرائم الاحتلال من جهة، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم من جهة أخرى".

وختم بالقول: "ستظل المقاومة الفلسطينية والعربية، وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله، تقوم بواجبها الطبيعي والمبدئي في مقاومة الاحتلال الغاشم، ومواجهة وجوده على الأرض العربية بكل الوسائل، بالرغم من مثل هذه القرارات الجوفاء التي لن تثني شعوبنا ومقاومتنا عن خيارها".
 

#حزب الله #حماس #أستراليا #لبنان

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