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حالة الطرق في شوراع غزة صباح اليوم الخميس

الخميس 25 نوفمبر 2021 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أفادت إدارة المرور والنجدة، اليوم الخميس، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية،  داعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وأشارت إلى استمرار الإغلاق الكلي لشارع الجلاء السايد الشرقي والغربي من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة السايد الشمالي والجنوبي من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة. 
 

#غزة #إدارة المرور والنجدة

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