الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من العيسوية ويستدعي 2 آخرين

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 مواطنا من بلدة العيسوية، بالقدس المحتلة، واستدعت 2 آخرين.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات بالعيسوية الليلة وفجر اليوم، واعتقلت كل من: محمد المصري، ومحمد عوني عطية، ومحمد شريتح، ومحمود سعدي الرجبي، ومحمد نعاجي، ولؤي أشرف محمود، ومحمد وليد محمود، وأحمد هيثم محمود، ومحمد هيثم مصطفى، وتيسير يوسف محيسن، وإسلام يوسف عبيد.

وأضاف، أن قوات الاحتلال سلمت ورقتي استدعاء للتحقيق لكل من: إبراهيم كليب، ومحمد محمود محيسن، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس مسؤول شبيبة فتح بالبلدة منصور محمود.