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استقالة أول رئيسة وزراء بالسويد بعد 7 ساعات على تعيينها

الخميس 25 نوفمبر 2021 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة أول رئيسة وزراء بالسويد بعد 7 ساعات على تعيينها



ستوكهولم/سما/

قدمت رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون، الأربعاء، استقالتها بعد سبع ساعات فقط على تعيينها من قبل البرلمان، رغم أنها تعد أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وجاءت استقالة أندرسون بعد فشلها في تمرير مشروع الميزانية، وانسحاب حزب "الخضر" من الائتلاف الحكومي.

وقالت أندرسون من الحزب "الاجتماعي الديمقراطي" في تصريح للصحفيين: "ثمة عرف دستوري أن الحكومة الائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها".

وتابعت: "لا أريد رئاسة حكومة مطعون بشرعيتها"، معربة عن أملها بأن تنتخب مجددا في وقت لاحق.

وصباح الأربعاء، كان البرلمان السويدي قد انتخب أندرسون رئيسا لمجلس الوزراء والحكومة، في يوم تاريخي شهدته البلاد، لتكون بذلك أول سيدة في تاريخ البلاد تتولى المنصب، 33 رجلًا سبقوها إليه.

وجاء نتائج التصويت: 117 صوتاً بـ"نعم"، و174 صوتاً بـ"لا"، فيما امتنع عن التصويت 57 عضوًا، مع غياب نائب واحد في البرلمان.

#السويد

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