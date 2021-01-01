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صحيفة عبرية: الكنيست يوصي بإدراج المسجد الأقصى ضمن جولات إجبارية في المدارس

الخميس 25 نوفمبر 2021 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: الكنيست يوصي بإدراج المسجد الأقصى ضمن جولات إجبارية في المدارس



القدس المحتلة/سما/

 ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الخميس، أن لجنة التعليم في الكنيست الإسرائيلي أوصت بأن تقوم وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإدراج “الحرم القدسي/ المسجد الأقصى” كجزء من الجولات الإجبارية في المدارس.

وبحسب الصحيفة، فإن اللجنة أوصت أيضًا بدمج وحدة دراسية إجبارية عن “المسجد الأقصى” في دروس التاريخ داخل المدرس، بعد أن كان يظهر الموضوع بشكل فرعي في مناهج مختلفة، وبشكل أساسي كمواد اختيارية.


وأشارت إلى أن التوصية من قبل اللجنة تم اتخاذها الأسبوع الماضي، ولكنه تم نشرها أمس قبل أيام قليلة من “عيد حانوكا”، مشيرةً إلى أنه سيتم إحياء العيد بإضاءة الشمعدان في “الحرم القدسي/ المسجد الأقصى”.

وكانت اللجنة دعت سابقًا إلى إدخال “قضية جبل الهيكل/ المسجد الأقصى” في امتحانات شهادة الثانوية العامة، باعتباره من التراث وللتشجيع على زيادة الزيارات الطلابية له.

وحددت اللجنة مدة 8 أسابيع لوزارة التعليم الإسرائيلية للخروج بالاستنتاجات والإجراءات المطلوبة، كما طلبت من وزارة الأمن الداخلي تقديم بيانات عن “زيارات/ اقتحامات” الطلاب للأقصى في السنوات العشر الماضية خلال أسبوعين.

وشارك في الجلسة ممثلون عن الشرطة الإسرائيلية، وأوضحوا أنه لا يوجد ما يمنع من “زيارة/ اقتحام” الأقصى، لكن وفقًا للإرشادات والتوجيهات التي يتم العمل بها.

وفي غضون 7 أسابيع، ستجتمع اللجنة لمناقشة الموضوع مرة أخرى. كما ذكرت الصحيفة.

#لجنة التعليم في الكنيست الاسرائيلي #المسجد الأقصى

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