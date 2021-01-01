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الاردن تقرر توسيع جسر الملك حسين

الخميس 25 نوفمبر 2021 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن تقرر توسيع جسر الملك حسين



رام الله / سما/

الت وكالة الانباء الاردنية "بترا" ان اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاردن وافقت على السير بإجراءات طرح عطاء لمشروع إنشاء مبانٍ وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين.

والمشروع مدرج في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 - 2023، على أن يتم الإعلان عن وثائق العطاء قبل نهاية العام الحالي.


واضافت ان المشروع يهدف لإنشاء مبانٍ وساحات جديدة كلياً لجسر الملك حسين لتكون بديلاً عن المرافق القائمة حالياً وبحيث يلبي المعايير الدولية الحديثة كالسعة الكافية وسهولة الاستخدام، وقابلية التوسع، بما يستوعب الحركة المتزايدة للمسافرين والشحن، ويقلل المدة الزمنية لإجراءات الانتقال والسفر والشحن ويرفع كفاءة وسرعة عمليات التدقيق والكشف.

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