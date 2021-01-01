  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وقف تدريبات سلاح الجو الاسرائيلي بسبب حادثة

الخميس 25 نوفمبر 2021 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وقف تدريبات سلاح الجو الاسرائيلي بسبب حادثة



القدس المحتلة/سما/

قرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين مساء الأربعاء تعليق طلعات تدريبية إثر حادثة وقعت في أحد أسراب سلاح الجو جنوب إسرائيل.


وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الحادثة كانت خلال طلعة تدريب للتعامل مع التهديدات الجوية والبرية في الجنوب، وذلك نظر أحد الطيارين بعيدًا عن شاشة الطائرة".

وأضافت: "لم يلاحظ (الطيار) أنه فقد الارتفاع واقترب من الأرض، وعلى الفور نبهه زميله الملاح وتفادى في اللحظات الأخيرة سقوط الطائرة".
وبحسب الاذاعة فقد "قرر قائد سلاح الجو عميكام نوركين تعليق التدريبات والتحقيق في الحادث".

#وقف تدريبات #الجيش الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

عثمان يكشف الهدف الرئيسي من زيارة الوفد الأوروبي لقطاع غزة

حماس زرعت قنبلة تحت تقارب" إسرائيل "مع تركيا

مختص في الشأن الاقتصادي يوضح مدى خطورة تصاريح العمال باسم " تاجر"

بالفيديو: "زلة لسان" من بايدن تحرجه أمام الجميع

تقرير: دبابيس أولبرايت بين أفعى "صدام" ونحلة "عرفات" وصواريخ "روسيا"

تقديرات إسرائيلية: اسرائيل أمام تحدٍ كبير للغاية.. وحماس تجهز لانتفاضة ظروفها مهيأة

غزة: توضيح من سلطة الأراضي حول تعديات على أراضي حكومية

الأخبار الرئيسية

قائد

قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال :هناك ركيزتين أساسيتين يتم اتباعها حاليا تجاه غزة

جلبوع

قائد"الجلبوع" يكشف تفاصيل جديدة حول عملية فرار الأسرى: تم خداعنا

صحيفة: الرئيس عباس يُقر خطّة لإيقاف مسار تنامي المقاومة في جنين

الاردن

موقع عبري: الإمارات رفضت طلب السعودية بإلغاء اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء"

النخالة: "إسرائيل تعتبر غزة قنبلة موقوتة تريد تفكيكها والتسهيلات الجديدة تأتي في هذا الإطار"

الاتصالات الفلسطينية