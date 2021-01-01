وقف تدريبات سلاح الجو الاسرائيلي بسبب حادثة

القدس المحتلة/سما/

قرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين مساء الأربعاء تعليق طلعات تدريبية إثر حادثة وقعت في أحد أسراب سلاح الجو جنوب إسرائيل.



وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الحادثة كانت خلال طلعة تدريب للتعامل مع التهديدات الجوية والبرية في الجنوب، وذلك نظر أحد الطيارين بعيدًا عن شاشة الطائرة".



وأضافت: "لم يلاحظ (الطيار) أنه فقد الارتفاع واقترب من الأرض، وعلى الفور نبهه زميله الملاح وتفادى في اللحظات الأخيرة سقوط الطائرة".

وبحسب الاذاعة فقد "قرر قائد سلاح الجو عميكام نوركين تعليق التدريبات والتحقيق في الحادث".