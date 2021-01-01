مقتل شاب من شعفاط بجريمة إطلاق نار

القدس المحتلة/سما/

قتل الشاب أمير اللداوي (23 عاما) من مخيم شعفاط جراء تعرضه إلى جريمة إطلاق نار فجر اليوم الخميس، في منطقة رأس العامود بالقدس المحتلة، حيث فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة.

ويستدل من المعلومات الأولية أن شجارا نشب في بلدة رأس العامود تخلله إطلاق نار، حيث قدم للشاب الجريح الإسعافات الميدانية عبر طاقم الهلال الأحمر.

ونقل الشاب وهو بحالة حرجة عبر طاقم إسعاف نجمة داوود الحمراء إلى مسشتفى "هداسا"، حيث أعلن الطاقم الطبي عن وفاته متأثرا بإصابته.

وذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن يبلغ عن اعتقال أي مشتبه بهم.

كما أشارت إلى تعرض أشخاص آخرين لإصابات، موضحة أن إصاباتهم متفاوتة.

وهذه جريمة القتل الثانية التي تسجل في المخيم خلال الشهر الجاري، والجريمة الثالثة التي وقعت منذ شهر أيلول الماضي.

ففي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قتل الشاب أحمد سليمان علقم من مخيم شعفاط، خلال شجار نشب بين عائلتين.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قُتل الشاب محمد نادر العدوي (18 عاما)، وأصيب شخص آخر بجروح بالغة الخطورة، وذلك جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت حينها في المخيم.