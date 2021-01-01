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حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

الخميس 25 نوفمبر 2021 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين:

١. علاء الطشطوش- نابلس
٢. يوسف حمدان صالح- عصيرة القبلية جنوب نابلس

٣. حامد المسلماني- طوباس

٤. رائد روبين زايد- مخيم قلنديا شمال القدس

٥. محمد روبين زايد- مخيم قلنديا

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسيرين أكرم ورأفت حامد في بلدة سلواد شرق رام الله.

وقامت قوات الاحتلال بتسليم الأسير المحرر رشاد كراجة بلاغ استدعاء بعد مداهمة منزله في رام الله.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب للمنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

#اعتقالات #الضفة

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