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الطقس: أجواء خريفية باردة نسبيا

الخميس 25 نوفمبر 2021 07:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء خريفية باردة نسبيا



رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو خريفيا، اليوم الخميس، بحيث يكون معتدلا نهارا وباردا نسبيا إلى بارد في ساعات المساء والليل.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، لن يطرأ أي تغير على درجات الحرارة وتبقى الأجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل مع جو سيميل إلى الدفء نهارا ووقت الظهيرة تحديداً وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. الرياح تكون غربية الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم السبت، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو خلال النهار معتدلا جدا والحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الدرجتين إلى 3 درجات مئوية.

مع ساعات المساء يكون الطقس باردا نسبيا، الرياح تكون شرقية إلى شمالية شرقية جافة خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأحد، يطرا ارتفاع ملموس على الحرارة لتصبح أعلى من المعدلات السنوية بنحو 6 درجات وربما أكثر بقليل.

الأجواء ستكون خريفية معتدلة ودافئة جدا وكأننا في فصل الصيف المعتدل في المناطق الجبلية.

ويسود جو حار نسبي في المناطق السهلية وجو حار بشكل كبير في المناطق الغورية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من الغيوم غير الممطرة ليكون الجو غائما جزئيا إلى غائم.

مع ساعات المساء تنخفض الحرارة بينما يبقى الجو منعشا وأقل برودة من كل الأيام السابقة الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

#طقس فلسطين #الارصاد الجوية الفلسطينية

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