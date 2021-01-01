روسيا: الدفاعات السورية أسقطت 10 صواريخ إسرائيلية من 12

موسكو/سما/

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الدفاع الجوي السوري أسقط 10 صواريخ إسرائيلية من 12 صاروخا أطلقتها الطائرات الإسرائيلية أثناء الغارة الأخيرة.

وقال نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له اليوم الأربعاء، إن "6 مقاتلات تكتيكية من نوع "إف-16" للقوات الجوية الإسرائيلية أطلقت من المجال الجوي اللباني 12 صاروخا على مواقع في محافظة حمص السورية".



وأضاف أن "الدفاعات السورية أسقطت 10 صواريخ بأنظمة "بوك – إم 2 إيه" و"بانتسير إس" الصاروخية للدفاع الجوي روسية الصنع".

وأكد أن جنديا سوريا واحدا أصيب بجروح نتيجة الغارة الإسرائيلية.