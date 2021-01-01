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مواجهات مع الاحتلال في سلوان واعتقال شاب من العيسوية

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات مع الاحتلال في سلوان واعتقال شاب من العيسوية



القدس المحتلة /سما/

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن منصور محمود على مدخل قرية العيسوية شمال القدس المحتلة بعد إيقافه وتفتيشه، واقتادته إلى معتقل المسكوبية بالقدس المحتلة.

كما استدعت مخابرات الاحتلال الشاب إيهاب أبو سنينة من بلدة سلوان للتحقيق، وأجلت محاكمة الفتيين حمزة الطويل وأحمد الجولاني من البلدة حتى التاسع من كانون الأول المقبل.

#مواجهات #القدس المحتلة #بلدة سلوان

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