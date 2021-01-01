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مباحث التموين بغزة توقف 3 منشآت صناعية عن العمل

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحث التموين بغزة توقف 3 منشآت صناعية عن العمل



غزة /سما/

أوقفت المباحث العامة – دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، بالاشتراك مع وزارة الصحة 3 منشآت صناعية عن العمل بشكل مؤقت وأخطرت 9 منشآت أخرى لعدم تنفيذها الشروط الصحية.

وذكرت مباحث التموين في بيان لها، أنها نفّذت جولات تفتيشية ورقابية مشتركة على عدد من المخابز والمنشآت الصناعية في المحافظة، أتلفت خلالها 500 كيلو طحين ومواد غذائية متنوعة بسبب فسادها الظاهر وانتهاء تاريخ الصلاحية.

وبينت التموين أن الإجراءات القانونية المُتخذة بحق أصحاب المنشآت الصناعية، تهدف إلى ضمان سلامة وصحة المواطنين، وعدم تعرضهم لأي مخاطر صحية.

#المباحث العامة #قطاع غزة

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