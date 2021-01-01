قتيل ومصابان في جريمتي إطلاق نار بحيفا والنقب

القدس المحتلة /سما/

قُتِل شاب وأُصيب آخران بجراح متفاوتة، جرّاء جريمتي إطلاق نار، ارتُكِبتا في مدينة حيفا، وفي منطقة النقب، مساء اليوم الأربعاء.

وبجسب موقع عرب 48، فقد قُتِل الشاب إبراهيم بلقيس الذي يبلغ من العمر 29 عاماً، وأُصيب آخر بجراح، جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في حيّ الحليصة بمدينة حيفا.

وأعلنت الشرطة أنها دفعت بعناصر خاصّة منها إلى مشفى “رمبام” في المدينة، خشيةَ وقوع أحداث عنف فيه، مشابهة لتلك التي شهدها مشفى “سوروكا” في بئر السبع في الرابع عشر من الشهر الجاري، حينما أصيب عدد من الأشخاص في شجار اندلع بين عائلتين من مدينة رهط وتجدد حينها في المشفى، واعتُقِل على إثره 19 شخصا، كما لقي الحدث تفاعلا واسعا، وأثار ضجّة كبيرة في إسرائيل، فيما ذكر ناشطون في حديث مع “عرب 48″، أن ذلك الشجار، دفع “السلطات للتنبّه للجريمة في المجتمع العربيّ”.

وكانت الشرطة قد ذكرت في بيان أنها “تحقق في حادثة إطلاق نار في حيفا، أصيب خلالها شخصان… بجروح خطيرة وطفيفة”، وأضافت أنّه “تم نقلهما إلى مركز “رمبام” الطبيّ في حيفا” لاستكمال تلقّي العلاج، غير أنه تمّ إعلان وفاة أحدهما، بعد أن باءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل.

وذكرت في بيان لاحق، أنه “امتدادا لإعلان عن (جريمة) إطلاق النار في حيفا، تمذ إقرار وفاة مواطن من حيفا يبلغ من العمر 29 عامًا في المشفى”.

وقال البيان إن الشرطة “تجري عمليات بحث عن مرتكبي الجريمة إلى جانب جمع الأدلة والقرائن في المكان، من قِبل المحققين كجزء من التحقيق الذي تم فتحه”. لافتةً إلى أن “الخلفية والظروف قيد التحقيق”.

وجاء في التفاصيل أن الشاب نُقل إلى عيادة في البلدة، بعيْد إصابته، وتمّ نقله من هناك إلى مشفى “سوروكا” في بئر السبع، لاستكمال تلقّي العلاج.

وذكر الطاقم الطبيّ الذي قام بنقل الشاب للمشفى، أن المصاب كان “يرقد في غرفة العلاج (في العيادة بالبلدة) وهو واعٍ ويعاني من إصابات في جسده”.

وأضاف: “قدّمنا ​​له العلاج الطبيّ على الفور، ونقلناه في سيارة إسعاف مخصّصة للعناية المركزة إلى المشفى فيما كانت حالته خطيرة”.

ولم تعلن الشرطة عن اعتقال أيّ مشتبه بهم.

وفي وقت سابق اليوم، نفّذت الشرطة حملة كبيرة بمشاركة 1200 شرطي وجندي وعناصر من الوحدات الخاصة، في مناطق النقب وبخاصة العربية منها وبئر السبع، بحثا عن السلاح والمخدرات، وجرى اعتقال 41 مشتبها بالتجارة وحيازة السلاح، كما تم العثور على كمية كبيرة من السلاح والذخيرة والمخدرات ودفيئات القنّب، وتم تسجيل 70 مخالفة مرورية، وفقا للشرطة.