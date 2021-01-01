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مستوطنون يطلقون النار تجاه منازل المواطنين ويهاجمون المركبات في بُرقة

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يطلقون النار تجاه منازل المواطنين ويهاجمون المركبات في بُرقة



نابلس /سما/

أطلق مستوطنون النار تجاه منازل المواطنين، وهاجموا المركبات بالحجارة، مساء اليوم الأربعاء، قرب مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين تسللوا من مستوطنة “حومش” المخلاة، وهاجموا مركبات المواطنين قرب مدخل القرية على طريق الواصل بين جنين ونابلس، الأمر الذي أدى لتضرر عدد منها.

وأضاف، إن المستوطنين أطلقوا النار تجاه المنازل القريبة من مدخل القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الأهالي الذين خرجوا للتصدي لهم.

يذكر أن قرية برقة تتعرض لهجوم المستوطنين لليوم الثاني على التوالي.

#ارهاب المستوطنون #اطلاق نار #قرية برقة

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