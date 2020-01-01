  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يلتقي وزراء الحكومة الفلسطينية.. وفد أوروبي كبير يزور غزة للإطلاع على أوضاع القطاع

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
يلتقي وزراء الحكومة الفلسطينية.. وفد أوروبي كبير يزور غزة للإطلاع على أوضاع القطاع



غزة /سما/

وصل وفد أوروبي يضم 58 شخصية، من بينهم نحو 20 سفيرًا ودبلوماسيًا من عدة دول، صباح اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون “إيرز”، في زيارة ستستمر حتى يوم غد الخميس.

وزار الوفد محطة تحلية المياه في دير البلح وسط قطاع غزة والتي يشرف على تمويلها، كما التقى مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني للإطلاع على الأوضاع في القطاع بحضور السفير القطري محمد العمادي، إلى جانب تفقده العمل في معبر رفح البري.

وأطلع ممثلون عن مؤسسات أوروبية ودولية، الوفد على الأوضاع في قطاع غزة وخاصةً فيما يتعلق تطورات ملف الإعمار والمشاريع الأوروبية.

وسيلتقي الوفد الأوروبي مع وزراء في الحكومة الفلسطينية يوم غد الخميس، حيث سيعقد في أعقابها الوفد في نهاية زيارته، مؤتمرًا صحفيًا من ميناء غزة.

وكان شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، قال صباحًا في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن الزيارة تأتي كرسالة دعم للمواطنين.

وأضاف “هفد الزيارة أولًا هو أن نثبت بأن قطاع غزة لم يغب عن أجندة الاتحاد الأوروبي، وثانيًا للإطلاع على الأوضاع بشكل مباشر والاستماع من المواطنين والجهات الموجودة بغزة حول التطورات والمشاريع التي يمولها الاتحاد”.

وأكد على ضرورة إحداث تغيير جذري في قطاع غزة يشمل إنهاء الحصار والانقسام.

#وفد اوروبي #قطاع غزة #الحكومة الفلسطينية #حاجز بيت حانون

الأكثر قراءة اليوم

وفاة انشراح موسى الجاسوسة التي عملت لصالح" إسرائيل" في مصر خلال حرب 1967 (فيديو)

عثمان يكشف الهدف الرئيسي من زيارة الوفد الأوروبي لقطاع غزة

حماس زرعت قنبلة تحت تقارب" إسرائيل "مع تركيا

مختص في الشأن الاقتصادي يوضح مدى خطورة تصاريح العمال باسم " تاجر"

صحيفة: لماذا تزداد شعبية حماس في القدس والضفة رغم قمع إسرائيل والسلطة لها؟

موقع مصري ينشر صورا للجاسوسة الإسرائيلية انشراح موسى قبل وفاتها بساعات

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

النخالة: "إسرائيل تعتبر غزة قنبلة موقوتة تريد تفكيكها والتسهيلات الجديدة تأتي في هذا الإطار"

صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي يتدرب على اجتياح قطاع غزة

f6dc3570-610d-4d45-a5b5-12c6fe140dac

اسرائيل تعلن حزمة “تسهيلات” وإصدار تصاريح بمناسبة أعياد الميلاد

الرئيس

نائب إسرائيلي: إلى بني صهيون.. ماذا لو أعلن خليفة محمود عباس تحلله من “أوسلو”؟

السنوار والعمادي

تفاصيل اجتماع السنوار مع العمادي: قطر ستواصل صرف المنحة الأميرية.. ماذا بشأن الاعمار؟

الاتصالات الفلسطينية