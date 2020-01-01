يلتقي وزراء الحكومة الفلسطينية.. وفد أوروبي كبير يزور غزة للإطلاع على أوضاع القطاع

غزة /سما/

وصل وفد أوروبي يضم 58 شخصية، من بينهم نحو 20 سفيرًا ودبلوماسيًا من عدة دول، صباح اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون “إيرز”، في زيارة ستستمر حتى يوم غد الخميس.

وزار الوفد محطة تحلية المياه في دير البلح وسط قطاع غزة والتي يشرف على تمويلها، كما التقى مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني للإطلاع على الأوضاع في القطاع بحضور السفير القطري محمد العمادي، إلى جانب تفقده العمل في معبر رفح البري.

وأطلع ممثلون عن مؤسسات أوروبية ودولية، الوفد على الأوضاع في قطاع غزة وخاصةً فيما يتعلق تطورات ملف الإعمار والمشاريع الأوروبية.

وسيلتقي الوفد الأوروبي مع وزراء في الحكومة الفلسطينية يوم غد الخميس، حيث سيعقد في أعقابها الوفد في نهاية زيارته، مؤتمرًا صحفيًا من ميناء غزة.

وكان شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، قال صباحًا في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن الزيارة تأتي كرسالة دعم للمواطنين.

وأضاف “هفد الزيارة أولًا هو أن نثبت بأن قطاع غزة لم يغب عن أجندة الاتحاد الأوروبي، وثانيًا للإطلاع على الأوضاع بشكل مباشر والاستماع من المواطنين والجهات الموجودة بغزة حول التطورات والمشاريع التي يمولها الاتحاد”.

وأكد على ضرورة إحداث تغيير جذري في قطاع غزة يشمل إنهاء الحصار والانقسام.