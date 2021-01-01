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"الجهاد" تدين قرار استراليا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد" تدين قرار استراليا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"



غزة /سما/

دانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بشدة، قرار استراليا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"

وقالت في بيان لها أن القرار الأسترالي جاء استجابة لضغوط صهيونية، ليمثل انحيازاً واضحاً من الحكومة الأسترالية لاسرائيل الذي لا يتوقف عن ممارسة العدوان والارهاب، في ظل منظومة دولية متواطئة وغير قادرة عن اتخاذ أي خطوة لوقف الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية على بلادنا وشعوبنا.

وأكدت إن حزب الله يقوم بدوره وواجباته في مواجهة العدوان والارهاب ومارس دوره المشروع في مقاومة الاحتلال والتصدي لتهديداته المستمرة في ظل بقاء أجزاء من الأرض اللبنانية تحت الاحتلال.

ووجه الجهاد التحية لحزب الله المقاوم وقيادته مثمنا وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ، ودعمه للمقاومة الفلسطينية.

وأكدت الجهاد ثقتها بأن هذا القرار الظالم والخاطئ لن يؤثر على حزب الله وسعيه لتعزيز نهج المقاومة، بل سيزيد الحزب اصراراً وثباتاً ليواصل مسيرته في مواجهة الاحتلال.

#الجهاد الاسلامي #حزب الله #استراليا

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