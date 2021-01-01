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صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي يتدرب على اجتياح قطاع غزة

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي يتدرب على اجتياح قطاع غزة



القدس المحتلة /سما/

تتجهز إسرائيل لمناورة برية للتدريب على اجتياح محتمل لقطاع غزة، وذلك بعد حرب بين الجانبين في مايو/أيار الماضي.

جاء ذلك وفق ما صرح به قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي اللواء اليعازر توليدانو في مؤتمر للأمن القومي نظمه معهد إسرائيل للديمقراطية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال توليدانو: " نحضر مناورة تحاكي القتال ضد قطاع غزة، مع إمكانية عالية لتحقيق إنجازات كبيرة".

ووفق الصحيفة، أعتقد اللواء الاسرائيلي، أن صورة النصر للمعركة القادمة ثابتة حتى قبل أن تبدأ، مشيرا الى أن المستوى العالي من تحقيق الأمن سيمكّن "إسرائيل" من الازدهار والنمو.

وخاضت إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، حربا استمرت 11 يوما، وانتهت بوساطة مصرية، وخلفت مئات القتلى والمصابين في القطاع إضافة إلى 14 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.

#اسرائيل #قطاع غزة #الجيش الإسرائيلي #المقاومة الفلسطينية #اجتياح غزة

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