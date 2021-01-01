اسرائيل تعلن حزمة “تسهيلات” وإصدار تصاريح بمناسبة أعياد الميلاد

القدس المحتلة /سما/

أعلنت السلطات الاسرائيلية، عن سلسلة خطوات سيتم اتخاذها بمناسبة حلول اعياد الميلاد.

جاء ذلك خلال جولة أجراها منسق الحكومة الإسرائيلية غسان عليان، اليوم (الأربعاء) في كنائس القدس، بحضور ما يسمى رئيس الإدارة المدنية، فارس عطيلة، ورؤساء الطوائف المسيحية وسفير الفاتيكان لدى إسرائيل حسب ما نقلت المواقع العبرية.

وخلال الجولة، التقى عليان مع عدد من ممثلي الكنائس بمن فيهم الأب الحارس، وبطريرك القدس للاتين، وبطريرك الطائفة اليونانية الأرثوذكسية وسفير الفاتيكان لدى إسرائيل.

ومن ضمن الخطوات التي تم الموافقة عليها وفقا المنسق عليان إصدار 15000 تصريح دخول إضافي إلى إسرائيل لأبناء الطوائف المسيحية في الضفة وقطاع غزة، وذلك بالإضافة الى زيادة حصة التصاريح لعمال الكنيسة.

أما بالنسبة للمسيحيين من سكان قطاع غزة فقد تمت الموافقة على دخول 500 مسيحي للقيام بزيارات عائلية إلى القدس والضفة الغربية كما وتمت الموافقة على مغادرة 200 مسيحي من سكان قطاع غزة إلى الخارج عن طريق معبر الكرامة (جسر اللنبي). وسيتم إصدار التصاريح وفقًا لاستيفاء السكان معيار المتطعم/ المتعافي من فيروس الكورونا، ورهنًا بالخضوع لتشخيص أمني.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن عليان قوله: “بعد أن أخذت الاحتفالات بعيد الميلاد التي أقيمت العام الماضي شكلاً مختلفًا عقب تفشي جائحة الكورونا، هذا العام تمكنا من اتخاذ سلسلة من الإجراءات لصالح السكان المسيحيين في الضفة وفي قطاع غزة بمناسبة حلول العيد. وسنواصل تعزيز حرية العبادة والمعتقدات الدينية لمختلف السكان والأديان في هذه المنطقة.”